Nachdem sich das Netz bereits darüber lustig gemacht hat, witzelt nun auch Jennifer Lopez über den gleichgültigen Gesichtsausdruck ihres Mannes bei den Grammys.

Bei der diesjährigen Verleihung der Grammy Awards entstand ein besonderer Schnappschuss von Ben Affleck (50). Er zeigte den Schauspieler und Regisseur mit ausdrucksloser Mine neben seiner freundlich lächelnden Frau Jennifer Lopez (53). Das Foto ging in den sozialen Medien viral und entlockte offenbar auch J.Lo ein Schmunzeln.

So verwendete sie bei Instagram eine ähnliche Aufnahme, um den im April erscheinenden, neuen Film ihres Mannes zu bewerben. Bevor der Trailer zu "AIR" startet, ist ein Bild von Affleck in seiner Rolle als Nike-Mitbegründer Philip Knight (84) zu sehen. Sein Gesichtsausdruck erinnert stark an den bei den Grammys. "Das glückliche Gesicht meines Mannes" und "AIR... kann es kaum erwarten!", schrieb Lopez humorvoll dazu.

Ben Affleck geht mit Meme viral

Ähnliche Kommentare waren nach der Preisverleihung am Sonntag (5. Februar) im Netz zu lesen. "Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber bei Dunkin'", twitterte ein Zuschauer und bezog sich dabei auf Afflecks berühmte Leidenschaft für Dunkin' Donuts. "Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber beim Zahnarzt", schrieb ein anderer. "Ben Affleck, blinzeln Sie, wenn es Ihnen gut geht", twitterte ein weiterer Zuschauer, der damit die Stimmung in den sozialen Medien widerspiegelte. Ein Meme lautete: "Warum sieht Ben Affleck immer so aus, als wäre er zehn Minuten davon entfernt, während einer dringend benötigten Rauchpause zu weinen?" Ein User bedankte sich bei der Kameraregie der Preisverleihungsübertragung: "Wer auch immer zu Ben Affleck schneidet, während er immer verzweifelter wird, danke."