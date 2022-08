Während sich Johnny Depp auf das Berufungsverfahren gegen Amber Heard vorbereitet, hat er einen offenbar gut dotierten neuen Vertrag mit Dior eintüten können.

Der Gerichtsprozess gegen seine Ex Amber Heard (36) mag für Johnny Depp (59) aufgrund des Berufungsverfahrens noch nicht ausgestanden sein. Die Karrierekurve zeigte für den Star zuletzt dennoch steil nach oben - als Schauspieler und Musiker. Und auch als Werbefigur hat der Mime nun offenbar einen dicken Deal an Land gezogen. Depp ist das Gesicht einer neuen Kampagne der Luxusmarke Dior und deren Duft Sauvage, wie aus einem Post des Unternehmens auf Instagram hervorgeht.

Die US-Seite "TMZ" will bereits genauere Details über den Deal in Erfahrung gebracht haben. So dürfe sich der Star über eine mehrjährige Zusammenarbeit freuen, die ihm angeblich eine siebenstelle Summe auf das Konto spülen soll. Schon seit 2015 bewirbt Depp das Parfüm, trotz der schweren Vorwürfe seiner Ex-Frau wurde die Kollaboration nicht vorzeitig beendet - und nun sogar verlängert.

Doppelte Berufung

Neben dem Dior-Engagement wird sich Depp wohl ebenfalls noch eine ganze Weile mit weniger schönen Dingen beschäftigen müssen. Denn nachdem US-Medien übereinstimmend darüber berichtet hatten, dass Heard Berufung gegen das Urteil im Verleumdungsprozess einlege, wurde kurz danach bekannt, dass auch Depp diesen Schritt gehen wird.

Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Schauspielers hatte erklärt: "Wenn Frau Heard entschlossen ist, den Rechtsstreit fortzusetzen, indem sie gegen das Urteil Berufung einlegt, wird Herr Depp gleichzeitig Berufung einlegen, um sicherzustellen, dass die vollständige Akte und alle relevanten rechtlichen Fragen vom Berufungsgericht berücksichtigt werden." Zuvor war Heard bereits mit einem Antrag auf eine Aufhebung des Urteils gescheitert.