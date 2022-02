Ein kleiner Ausrutscher kostete der Niederländerin Jutta Leerdam wahrscheinlich die Goldmedaille in ihrer Topdisziplin. Die Weltmeisterin von 2020 galt als Favoritin im 1000 Meter Eislaufen. Doch während des Wettlaufs am Donnerstag den 17.02. rutschte sie in einer Kurve weg und musste sich kurz mit der Hand abstützen.

Jutta Leerdam: Favoritin verpasst Gold

Jutta Leerdam verpasst das Olympia-Gold um 0,64 Sekunden und musste sich am Ende der Japanerin Miho Takagi geschlagen geben. Neben einer Silbermedaille kann sich Jutta Leerdam jedoch auch über den inoffiziellen Titel "Miss Olympia" freuen.

So zeigt sich Jutta Leerdam auf Instagram:

Jutta Leerdam ist die inoffizielle "Miss Olympia"

Internationale Medien kürten die 23-jährige Jutta Leerdam bereits im Vorfeld des Wettkampfs zur inoffiziellen "Miss Olympia" bei den Wettspielen in Peking. Die hübsche Holländerin hat bereits 2,4 Millionen Fans bei Instagram und konnte sich bei den Spielen über einen enormen Zuwachs ihrer Reichweite freuen.