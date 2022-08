Olaf Scholz (64) und Kolleginnen aus der Politik haben die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen beim EM-Finale in England auf der Tribüne unterstützt. Gemeinsam mit Ehefrau Britta Ernst (61) war der Bundeskanzler zu Gast im Londoner Wembley-Stadion. Auch Innenministerin Nancy Faeser (52) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (54) drückten auf der Tribüne die Daumen.

Nach der Niederlage gegen Gastgeber England (1:2 nach Verlängerung) besuchte er das DFB-Team in der Kabine. Dort soll er laut Medienberichten dem Team seine Hochachtung ausgesprochen haben - und versprochen haben, dass er sich für die Zukunft des Frauenfußballs einsetze. Der offizielle Twitter-Account der DFB- Frauen postete ein Bild der Stippvisite des Bundeskanzlers.

Auch via Twitter gratulierte Olaf Scholz dem Team. "Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team!", schrieb er unter anderem.

Glückwunsch an die @Lionesses zur Europameisterschaft und an die @DFB_Frauen für die Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel. Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team! #WEURO2022