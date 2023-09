Karl-Theodor zu Guttenberg und seine Ehefrau, Stephanie zu Guttenberg, haben sich getrennt. Das hat der Anwalt des Paares bestätigt. Bereits seit letztem Winter sind sie kein Paar mehr.

Karl-Theodor zu Guttenberg (51) und Stephanie zu Guttenberg (46) haben sich bereits vor mehreren Monaten getrennt. Das hat der Rechtsanwalt des Paares laut eines Medienberichts nun bestätigt.

"Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben", habe Christian Schertz der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Nun bitte man zudem "im Interesse des Schutzes der Privatsphäre der Familie zu Guttenberg und auch in Ansehung der gemeinsamen Kinder, diese zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen".

Ein Powercouple geht getrennte Wege

Der ehemalige Bundeswirtschafts- und Verteidigungsminister sowie die geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen besaßen in der Öffentlichkeit eine Strahlkraft, wie kaum ein anderes Paar aus dem Dunstkreis der deutschen Politik. Er war eine Zeit lang der mit Abstand beliebteste Politiker des Landes. Die meisten hätten ihn damals diverser Umfragen zufolge am liebsten als Nachfolger von Angela Merkel (69) gesehen.

Das Paar heiratete im Jahr 2000, wenig später kamen zwei gemeinsame Töchter zur Welt. Nach einer Plagiatsaffäre um seine Dissertation musste sich der CSU-Politiker 2011 jedoch beruflich umorientieren und die zu Guttenbergs zogen in die USA.

"Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um meine Entlassung gebeten", erklärte Karl-Theodor zu Guttenberg damals. In seiner Rücktrittserklärung, die die "SZ" im Wortlaut veröffentlicht hat, hieß es damals zudem: "Ich war immer bereit, zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht." Und auch das einstige Powercouple geht nun getrennte Wege.