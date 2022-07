Keanu Reeves hat das Formel-1-Qualifying in Silverstone besucht. Für ihn war es eine "unglaubliche" Erfahrung. Beim Rennen am Sonntag wird er aber nicht dabei sein.

Schon vor dem Formel-1-Rennen am Sonntag haben sich mehrere Promis beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone gezeigt. So war unter anderem auch Hollywood-Star Keanu Reeves (57) am Samstag vor Ort, um das Qualifying zu verfolgen. Im Gespräch mit "Eurosport" zeigte der Schauspieler sich begeistert.

Er sei zum ersten Mal dabei gewesen und habe das Spektakel als "absolut mitreißend" erlebt. Reeves zeigte sich verblüfft und erklärte, dass er einfach selbst drauflos fahren wollte, als er das Ganze direkt an der Strecke mitverfolgte. Auch im Interview mit "Sky Sports F1" schwärmt der Star. "Es war nass, aber es war mitreißend", erzählt Reeves. Im Regen die Geschwindigkeit der Wagen aus der Nähe zu sehen, und wie schnell diese die Kurven nehmen, sei "unglaublich" gewesen.

Keanu Reeves absolutely loved his time at the British Grand Prix! 😍 pic.twitter.com/Vjfu4kcqJi — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 2, 2022

Reeves arbeitet an Formel-1-Dokumentation

Der Schauspieler sei auf Einladung des Formel-1-Sportdirektors Ross Brawn (67) angereist, erklärt er weiter. Reeves arbeite derzeit an einer Dokumentation über die Saison 2009, erklärt er - und offenbart auch, welche Rolle er darin einnehmen wird. Der 57-Jährige wird durch die Doku führen.

Das Rennen am heutigen Sonntag wird Reeves sich aber voraussichtlich nicht live vor Ort ansehen. Denn ein Freund des Schauspielers feiere seinen 50. Geburtstag. Geplant sei ein Dinner mit dessen Mutter und ein paar Freunden.