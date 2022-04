Kim Kardashian (41) spricht in einem neuen Interview über ihre Beziehung zu Pete Davidson (28). Robin Roberts (61) von "Good Morning America" verrät sie in einem Vorab-Ausschnitt, dass sie mit ihm ihren Frieden gefunden habe.

Auf die Frage, wie ernst die Beziehung sei, antwortet Kardashian: "Ich bin eine Frau für Beziehungen, das ist sicher, und ich würde nicht mit jemandem zusammen sein, wenn ich nicht vorhabe, viel Zeit mit ihm zu verbringen." Weiter sagt die Unternehmerin, dass sie sich offensichtlich Zeit lasse, aber "sehr glücklich und zufrieden" sei. "Und es ist so ein gutes Gefühl, einfach in Frieden zu sein."

.@KimKardashian tells @RobinRoberts "I wouldn't be with someone if I didn't plan on spending a lot of my time with them" when asked how serious her relationship with Pete Davidson is. #TheKardashians special premieres tomorrow 8/7c on @ABC and @Hulu. https://t.co/PtcWayeRFV pic.twitter.com/TKJTYX9BJg