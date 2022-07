Auch die Promis brauchen eine Pause. Diese Stars genießen gerade ihren Sommerurlaub in Europa - unter anderem in Kroatien, Spanien und Frankreich.

Während manche Stars sich für ihren Sommerurlaub in Europa eine eigene Jacht chartern, besuchen andere Promis nebenbei eine nahegelegene Charity-Gala. Hier machen die Musiker, Schauspieler und Sportler Urlaub.

Urlaub auf der Jacht

Den Rapper Drake (35) hat es für seinen Urlaub Medienberichten zufolge mit seiner Jacht nach Saint-Tropez und Ibiza verschlagen. Diese scheint der Rapper unter anderem für schöne Ausblicke von Land und Club-Besuche zu verlassen. Auf Instagram veröffentlichte er Eindrücke. Alleine ist der 35-Jährige allerdings offenbar nicht unterwegs. Er wurde kürzlich von Fotografen in Begleitung der Influencerin Suede Brooks abgelichtet, wie etwa die "Page Six" zeigte.

Auch American-Football-Star Tom Brady (44) und seine Frau, Gisele Bündchen (42), genießen ihren Urlaub in Saint-Tropez. Auf einer Jacht wurde er beim Sport gesichtet. Seine Ehefrau ging unterdessen offenbar shoppen, wie Bilder nahelegen, die der "Daily Mail" vorliegen.

Victoria (48) und David Beckham (47) sind derzeit ebenfalls mit einer luxuriösen Jacht vor Saint-Tropez, Kroatien und der italienischen Küste unterwegs. Auf Instagram halten die beiden ihre Follower auf dem Laufenden. Das prominente Paar postete unter anderem einen Schnappschuss auf einem Jetski. Außerdem veröffentlichte die 48-Jährige ein Bild von Tochter Harper (11), die gerade ihren Vater umarmt.

Entspannen in Spanien

Eva Longoria (47) genießt ebenso ihre freie Zeit. Sie wurde gemeinsam mit ihrem Mann, José Bastón (54), und ihrem Sohn Santiago Enrique in Marbella abgelichtet. Während ihres Urlaubs besuchte sie in der Küstenstadt auch eine Benefizveranstaltung. Im Rahmen der "Global Gift Gala" postete sie einen Schnappschuss von sich. Im gelben Sommerkleid steht sie dafür in einem Urlaubsresort in Marbella vor der Kamera.

Sommerurlaub an der Côte d'Azur

Elyas M'Barek (40) entspannt sich derzeit offenbar in Spanien sowie Frankreich und ist in Urlaubslaune. Seine Follower macht der "Fack ju Göhte"-Star auf Instagram neidisch. "Vacation mode" schreibt er unter einen Schnappschuss, der ihn vor dem türkisenen Meer in Ibiza zeigt. "Cannes man machen", scherzt er zu einem weiteren Foto.

Die US-Schauspielerin Sienna Miller (40) hatte es für ihren Urlaub zuletzt offenbar nach Antibes in Frankreich verschlagen, wie die "Daily Mail" berichtet. Dabei war demnach auch Oli Green, mit dem sie in den vergangenen Monaten mehrfach gemeinsam gesichtet wurde - etwa in Wimbledon.