Der Kultrocker Ozzy Osbourne (73) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat seine Ehefrau, Sharon Osbourne (69), im Gespräch mit dem britischen Sender "TalkTV" mitgeteilt, für den sie ihre neue Show "The Talk" moderiert. "Mitten in der Nacht" sei bei ihrem Ehemann eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Sie habe mit ihm gesprochen und er fühle sich okay.

"I spoke to him and he's OK. I am very worried about Ozzy right now."



