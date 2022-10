Lena Meyer-Landrut erfindet sich immer wieder neu. Auf Instagram präsentiert sich die Sängerin jetzt mit kurzen Haaren und in einem verruchten Outfit.

Lena Meyer-Landrut präsentierte sich freizügig

In einem enganliegenden Rock posiert die 31-Jährige bauchfrei mit einem perlenbesetzten Korsett. Mit dunkelrot geschminkten Lippen schaut sie verführerisch in die Kamera und lässt so ihre Fans ausrasten.

So zeigt sich Lena Meyer-Landrut auf Instagram:

So reagieren die Fans von Lena Meyer-Landrut

Der heiße Schnappschuss wurde bereits fast 90.000-Mal mit "Gefällt" markiert. Außerdem hinterlassen die Fans von Lena Meyer-Landrut zahlreiche "🔥"- und "❤️"-Emojis in der Kommentarspalte.

Auch Komplimente wie: "Sensationell 😍", "Die kurzen Haare machen dich so viel schicker 👏" und "Du wirst immer hübscher 😍" sind dort zu finden. Der neue Look von Lena Meyer-Landrut ist offensichtlich ein voller Erfolg.