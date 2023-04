Mehrfach wurde Leonardo DiCaprio mit der britischen Moderatorin Maya Jama gesehen. Nun lässt der Schauspieler aber dementieren, dass es sich dabei um seine neue Partnerin handelt.

Obwohl sie mehrfach zusammen gesehen wurden: Leonardo DiCaprio (48) ist nicht mit der Moderatorin Maya Jama (28) liiert. Dementsprechende Gerüchte hat der Hollywood-Star laut eines Berichts der "Daily Mail" dementiert.

Dates in London , New York und Paris

Der Hollywood-Star und die britische TV-Moderatorin wurden zuvor verdächtig oft miteinander gesehen. Im Februar feierten DiCaprio und Jama angeblich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in London. Im März trafen sie sich in New York und wurden in Paris im Nachtclub Le Piaf gesichtet. Kennengelernt sollen sie sich über gemeinsame Freunde haben. DiCaprio habe der Britin, die unter anderem die UK-Variante von "Love Island" moderiert, nach dem ersten Treffen Blumen geschickt.

"Nichts überstürzen"

Laut "The Sun" sollen die beiden "in regelmäßigem Kontakt stehen" und "eine Reihe von Dates" gehabt haben. Fest soll die Sache aber noch nicht sein. "Sie haben beide erst kürzlich eine Langzeitbeziehung beendet, also überstürzt keiner von ihnen etwas - sie haben Spaß und sehen, wie es läuft", verriet ein Insider der "Sun".

"Sie leben in verschiedenen Ländern und Maya hatte schon einmal eine Fernbeziehung und weiß, wie schwer das ist, also gehen sie die Dinge einen Tag nach dem anderen an", so die anonyme Quelle weiter. "Leo hat sie auf jeden Fall umworben, er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen".

Maya Jama hatte sich im August letzten Jahre von dem australischen Basketballer Ben Simmons (26) getrennt. Sie waren ein Jahr liiert. Auch Leonardo DiCaprio ist seit letztem Sommer Single. Seine Beziehung mit Model Camila Morrone (25) ging nach vier Jahren in die Brüche.

Seitdem wurde Leonardo DiCaprio immer wieder mit Gigi Hadid (27) in Verbindung gebracht. Doch auch dies sei nichts Ernstes gewesen.