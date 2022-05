Im Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard sind die Fans des Schauspielers mittlerweile so radikal, dass sie sogar seine Tochter Lily-Rose auf Social Media angreifen. Ihr "Vergehen": Sie hat sich nicht zum Prozess geäußert.

Der Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) hat seit Wochen das Internet fest im Griff. Auffällig dabei: Vor allem der Schauspieler bekommt lautstarke Unterstützung von seinen Fans, während Amber Heard für ihre Darstellung der gewaltsamen Beziehung ausgebuht wird.

Diese Schieflage zieht nun besonders merkwürdige Kreise - bis hin zur Instagram-Seite von Depps Tochter Lily-Rose (22). Auch dort geht es aktuell nur noch um ihren Vater, obwohl die Tochter selbst sich zu dem Prozess gar nicht äußert. Doch genau das ist das Problem. Die Fans fluten den letzten Post der 22-Jährigen, eine Chanel-Werbung vom 9. April, mit einem Shitstorm.

"Was für ein Mensch bist du?"

"Ich wünschte, du wärst so stolz auf ihn wie wir", heißt es etwa in einem der harmloseren Kommentare. Viele greifen die Tochter aber auch direkt an: "Kein einziges Foto von deinem Vater. Was für ein Mensch bist du?" Oder fordern sie auf: "Bitte unterstütze deinen Vater. Egal wie deine Beziehung zu ihm ist, weißt du, dass Amber nicht das Opfer ist. Unterstütze ihn, bitte erhebe deine Stimme." Dazu der Hashtag, der seit Prozessbeginn Mitte April immer wieder trendet: #justiceforjohnnydepp.

Mittlerweile eilen einige Fans in den Kommentaren aber auch Lily-Rose Depp zu Hilfe und sprechen sich gegen die Angriffe aus. Einer schreibt zum Beispiel: "Wenn sie [die Fans] Johnny wirklich unterstützen würden, würden sie nicht seine Tochter belästigen."

Liebevoller Post mittlerweile gelöscht

2016 hatte Lily-Rose ihren Vater sogar öffentlich unterstützt. Zu einem Foto, auf dem sie ihn umarmt, schrieb sie damals: "Mein Vater ist die süßeste, liebevollste Person die ich kenne, er war nie etwas anderes als ein wundervoller Vater für mich und meinen kleinen Bruder und ich und jeder der ihn kennt würde dasselbe sagen." Das Foto ist mittlerweile allerdings gelöscht.

Johnny Depp beschuldigt seine Ex-Frau vor Gericht derzeit der Verleumdung. Sie behauptete, Depp habe sie unter Einfluss von Drogen und Alkohol geschlagen und gedroht, sie zu töten. Depps Anwaltsteam bezeichnete Heards Aussage sarkastisch als "Performance ihres Lebens".