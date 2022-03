Für Lin-Manuel Miranda (42) könnten die diesjährigen Oscars einen ganz besonderen Höhepunkt seiner Karriere bedeuten. Der Schauspieler und Komponist wird in der Nacht zum 28. März allerdings nicht an der Gala teilnehmen. Das gab er bei Twitter bekannt.

Miranda teilte mit, dass seine Ehefrau, Vanessa Nadal, mit der er seit 2010 verheiratet ist, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Seine Kinder Sebastian (7), Francisco (4) und er seien zwar negativ, "aus Vorsicht" werde er aber nicht zu den Academy Awards kommen.

Made it to Hollywood...

This weekend, my wife tested ➕ for COVID.

She's doing fine. Kids & I have tested ➖, but out of caution, I won't be going to the Oscars tomorrow night. Cheering for my TickTickBoom & Encanto families w my own family, alongside all of you, ALL of you. -LMM