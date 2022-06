Nachdem die Medien im vergangenen Jahr über eine angebliche Affäre von Tischtennisspielerin Lisa Straube mit dem deutschen Fußballer Mats Hummels spekulierten, sorgt die 21-Jährige in den letzten Tagen erneut für Aufregung.

Während ihres Kanada-Aufenthaltes in Toronto postet sie aus der vermeintlichen Küche von Mega-Rapper Drake ein Foto und schwärmte davon, die Stadt nicht mehr verlassen zu wollen.

Lisa Straube heiratet Superstar Drake

Auf ihrem neusten Instagram-Bild heizt sie die Gerüchteküche weiter an. Das hübsche Model zeigt sich im Hochzeitskleid und kommentiert ihr Bild mit den Worten: "Frisch verheiratet". Im Anschluss verlinkt sie das Profil von Superstar Drake.

In seinem neusten Videoclip "Falling Back" heiratet der Weltstar aber nicht nur Lisa Straube, sondern noch gleich 22 andere Traumfrauen.

Riesenerfolg für Nachwuchsmodel Lisa Straube

Auch wenn es sich nicht um eine echte Hochzeit mit dem Rapper handelt, kann sich Lisa Straube über einen Riesenerfolg freuen.

Da auch Lisa Straubes Name in dem internationalen Musikvideo eingeblendet wird, dürfte sich die Dortmunderin schon bald über explodierende Follower-Zahlen in den sozialen Netzwerken freuen. Bereits jetzt folgen Lisa Straube mehr als 50.000 Abonnenten bei Instagram.