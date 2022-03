Loredana Wollny ist in den letzten Jahren deutlich schlanker geworden. Im vergangenen Jahr teilte sie ihren Fans mit, dass sie ihre Ernährung umgestellt habe und zweimal am Tag Sport macht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

So hat sich Loredana Wollny verändert

Im Netz zeigt die mittlerweile 18-Jährige stolz ihre beeindruckende Verwandlung vom Teenager zu einer jungen selbstbewussten Frau. Doch das scheint nicht allen Fans zu gefallen.

Im Netz findet man immer wieder Anfeindungen in den Kommentaren zu ihren Bildern. Ihr neustes Instagram-Video, in dem sie einige Outfits vorführt, kommentiert eine Nutzerin mit den Worten: "Rutscht komplett in die Magersucht hinein."

So reagiert Loredana Wollny

Loredana Wollny scheint jedoch über solchen negativen Kommentaren zu stehen und hat sich zu dieser Behauptung bisher nicht geäußert.

Wahrscheinlich geben ihr die überwiegend positiven Kommentare wie: "Wow du siehst traumhaft schön aus", "Hübsche🙌🔥" und "Ich will deine Figur haben😢" die Kraft, solche Unterstellungen nicht weiter zu beachten.