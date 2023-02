Marianne Hartl feiert ihren 70. Geburtstag. Die Sängerin vom Duo Marianne und Michael blickt auf eine lange Karriere zurück, die bald zu Ende gehen soll.

Marianne Hartl (70), geborene Reiner, liebt das Leben und hat es immer schon geliebt. Insofern entsprechen die Lieder, die sie singt, wirklich ihrem "vollen Herzen", wie man in der Volksmusikbranche zu sagen pflegt. Es geht bei "Kuscheln erlaubt", "Nimm's leicht, nimm mich", "Germany is schee" oder "Ich lieb' die Heimat, meine Berge" stets um mächtige Gefühle, um Liebe und Treue zur Heimat und zum Liebsten.

Es sind eben die "Lieder, die von Herzen kommen". Und man nimmt ihr ab, dass diese Musik nicht nur ihr Leben begleitet, sondern auch gestaltet hat. Seit Jahrzehnten ist Marianne Hartl eine der großen Persönlichkeiten der deutschsprachigen Volksmusikszene. Am 7. Februar feiert die Münchnerin ihren 70. Geburtstag.

Dieses Jubiläum wäre an sich noch kein Anlass, an den Ruhestand zu denken. Dass sie es trotzdem tut, hat andere Gründe. Und da zeigt sich, dass es in ihrer Gefühlswelt nicht einen strahlenden weißblauen Himmel gibt, sondern durchaus auch dunkle Wolken.

Marianne Hartl ist keine Solokünstlerin, wer Marianne Hartl sagt, meint "Marianne & Michael". Seit 1973 sind die beiden Stars der Volksmusik. Sie singen und moderieren gemeinsam, eroberten Hitlisten und Showbühnen, gestalteten TV-Sendungen wie die "Superhitparade der Volksmusik" (ZDF), "Feste feiern" (Sat.1), "Heimatmelodie" (RTL), "Lustige Musikanten" (ZDF) oder "Liebesgrüße mit Marianne & Michael" (ZDF), gewannen jede Menge Preise wie Bambi oder Goldene Henne. Außerdem gründeten sie einen Musikverlag und bildeten den Volksmusik-Nachwuchs aus.

1973 begann ihre gemeinsame Geschichte

Das Paar hatte sich bei einem Auftritt im Münchner "Platzl" kennengelernt. Er: ein Österreicher aus der Steiermark, gelernter Schlosser, der auch drei Jahre lang Gitarre und Gesang gelernt hatte. Sie: eine Münchnerin, vier Jahre jünger, von Beruf Steuergehilfin, Ausbildung des klassischen Gesangs, gute Akkordeonspielerin.

Die beiden sollen sich an diesem Sommertag von 1973 direkt ineinander verliebt haben und starteten ihre gemeinsame Karriere. Ein Jahr später drehten sie bereits ihren ersten und bislang einzigen Heimatfilm "Der Jäger von Fall".

Es ging rasant mit ihrer Volksmusik-Karriere, auch mit ihrem Privatleben: Die Ehe wurde 1979 geschlossen, das Paar bekam zwei Söhne. Die Familie kaufte bei München ein großes Haus mit Garten und Blick auf die Berge, alles lief bestens, fast wie in den Texten ihrer Lieder.

Nach 37 Jahren Ehe gab es ein weiteres farbenfrohes Vermählungsfest: Marianne und Michael heirateten in bayerischer Tracht noch einmal. Sie ließen sich 2016 in der St. Laurentius-Kirche in Rottach-Egern am Tegernsee kirchlich trauen.

Es gab aber auch Rückschläge: 2007 erklärte das ZDF, dass die Verträge mit Marianne und Michael nicht verlängert werden, es gebe, "kein gesetzlich verbrieftes Recht auf Beatles- oder Volksmusik ..." Das war für das Gesangs-Duo ein harter Schlag, die "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlager und Volksmusik" ließ sogar ein Rechtsgutachten einholen, ob vonseiten des Mainzer Senders eine "Diskriminierung" vorliege.

Schließlich gaben Marianne und Michael in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner (58) bekannt, dass sie 2008 noch drei Sendungen im ZDF moderieren würden: den "Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik", "Weihnachten mit Marianne und Michael" sowie eine Open-Air-Show. Doch 2011 wurde in Mainz auch die letzte Show der beiden endgültig gestrichen, nach über 200 Sendungen für das ZDF war Schluss.

Gesundheitliche Rückschläge

Es folgten weitere Tiefpunkte. Fast schien es, als würden die Ereignisse von 2022 ihre Hits "G'sund bleib'n, jung bleib'n" und "Rund samma, gsund samma" verhöhnen: Zuerst stürzte Marianne Hartl beim Spaziergang mit ihrem West Highland White Terrier Winnie unglücklich und brach sich die Schulter. Noch schwerer wog die plötzliche Erkrankung ihres Mannes: Michael erlitt im März 2022 einen schweren Schlaganfall.

Er hat sich zurück in ein "zweites Leben" gekämpft. Bereits im September hatten die beiden einen berührenden Auftritt in der "Immer wieder sonntags"-Show des Kollegen Stefan Mross (47) und sangen "Du warst, du bist und du bleibst". Und im November brachen sie auf zur Weihnachtstour, denn "Michael ist zu 98 Prozent wiederhergestellt", wie Marianne mitteilte. "Wir sind auf einem guten Weg".

Trotzdem haben sie die gesundheitlichen Rückschläge offenbar nachdenklich gemacht. Das Volksmusik-Duo hatte im Herbst 2022 in der "NDR Talkshow" verkündet, dass es sich bald aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Nach abschließenden Auftritten möchten die beiden dann das Leben genießen.