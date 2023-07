Seltener gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit: Bei der "Oppenheimer"-Premiere in Paris hat sich Matt Damon zusammen mit drei seiner Töchter auf dem roten Teppich gezeigt.

Auftritt mit Seltenheitswert: Bei der "Oppenheimer"-Premiere in Paris hat Hollywood-Star Matt Damon (52) mit der Wahl seiner Begleitungen überrascht. Auf dem roten Teppich zeigte er sich am Dienstag (11. Juli) in Gesellschaft seiner Töchter Stella (12) und Gia (14) sowie seiner Stieftochter Alexia (24) - und zwei Freunden der Mädchen. Mit strahlenden Gesichtern posierte die Gruppe im Kino Le Grand Rex mit Damon in der Mitte für die Fotografen.

Nicht zu sehen sind auf den Aufnahmen von Dienstag Matt Damons Ehefrau Luciana Barroso (46) sowie die dritte leibliche Tochter der beiden, Isabella (17). Das Paar ist seit 2005 miteinander verheiratet und hat vier gemeinsame Töchter, da Matt Damon auch Luciana Barrosos Tochter Alexia aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Arbello Barroso adoptiert hat.

Erste Premierenfeier von "Oppenheimer"

Der neue Film von Starregisseur Christopher Nolan (52) erscheint am 20. Juli. In Paris fand am Dienstag eine erste Premierenfeier von "Oppenheimer" statt.

Im Mittelpunkt des Films "Oppenheimer" steht der Physiker Robert Oppenheimer, der als wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts für die USA die Atombombe entwickelte. Die Titelrolle verkörpert Cillian Murphy (47). Emily Blunt (40) spielt seine Frau Kitty. Matt Damon gibt Leslie R. Groves und Robert Downey Jr. (58) Lewis Strauss. Auch der gesamte "Oppenheimer"-Cast posierte geschlossen für die Fotografen - unter anderem zu sehen auf dem offiziellen Instagram-Account des Films.