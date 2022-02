Schauspieler Matthias Schweighöfer ließ es sich nicht nehmen, seiner Ruby O. Fee öffentlich ein paar liebe Worte zu ihrem 26. Geburtstag zu widmen.

Seit Anfang 2019 sind Matthias Schweighöfer (40) und Ruby O. Fee (26) nun schon offiziell ein Paar. Auf Instagram präsentiert sich der Schauspieler anlässlich des 26. Geburtstags seiner Liebsten am 7. Februar so verliebt wie eh und je. Zu einer Bilderreihe, die Fee mal in eleganter Schwarzweiß-Aufnahme, mal innig von Schweighöfer umschlungen zeigt, schreibt der Star: "Happy Birthday. Hoch sollst du leben. Schön, dass es Dich gibt."

Mit den liebenswerten Geburtstagsgrüßen scheint sich der "Army of the Dead"-Star an seine Vorsätze fürs neue Jahr zu halten, die er sich in einem anderen Post gesteckt hat. Auch damals veröffentlichte er mehrere Bilder von und mit Ruby und schrieb auf Englisch: "Die ersten Bilder des Jahres. Gebt euren Liebsten einen dicken Kuss, eine Umarmung und ein riesiges Dankeschön dafür, dass sie in eurem Leben sind. Jeden Tag."

Im Februar 2019 präsentierte Matthias Schweighöfer sein Liebesglück mit Ruby O. Fee erstmals öffentlich. "Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach", schwärmte er in einem Interview. Für Schweighöfers Netflix-Film "Army of Thieves", bei dem er auch Regie führte, standen die beiden Ende 2021 auch schon gemeinsam vor der Kamera.