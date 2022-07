Russell Crowe (58) genießt seinen Familienurlaub in Italien, genauer gesagt in Rom. Der Schauspieler, der unter anderem für seinen Historienfilm "Gladiator" bekannt ist, teilte bei Twitter einen Schnappschuss, auf dem er mit seinen Söhnen Tennyson (16) und Charles (18) vor dem Kolosseum posiert. Auch seine Partnerin Britney Theriot, mit der er schon seit längerer Zeit zusammen sein soll, ist darauf zu sehen.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo