Zahlreiche Fans haben sich in den vergangenen Monaten Sorgen um Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne (73) gemacht. Denn erst im Juni dieses Jahres musste sich der Ex-Frontmann von Black Sabbath in Los Angeles einer schwerwiegenden Operation unterziehen. Doch nun gab Osbourne in seiner Heimatstadt Birmingham überraschend sein Bühnen-Comeback. Vor 30.000 Zuschauern trat der Sänger gemeinsam mit Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi (74) auf.

Der Prince of Darkness und sein ehemaliger Band-Kollege Iommi performten bei der Schlusszeremonie der 22. Commonwealth Games in Birmingham ihren ikonischen Hit "Paranoid" aus dem Jahr 1970, die wohl berühmteste Nummer der Rocker. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Sportereignisses gibt es vom Auftritt auch ein kurzes Video zu sehen.

What a way to bring it all to an end!



Thank you, Birmingham. Thank you, thank you, thank you!@ozzyosbourne @tonyiommi @wakemanofficial#B2022 #ClosingCeremony #CommonwealthGames pic.twitter.com/2UoSFrqoeH