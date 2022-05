Michael Sheen (53) und seine Partnerin Anna Lundberg sind erneut Eltern geworden. Das hat der britische Schauspieler bei Twitter verraten. Dazu veröffentlicht er ein Foto, auf dem das kleine Händchen seines Kindes einen seiner Finger umfasst. Sheen macht jedoch noch nicht öffentlich, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Auch den Namen des Babys teilt er bisher nicht mit der Öffentlichkeit.

And just like that….there was another monkey jumping on the bed 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👶🏻🇸🇪#190522 pic.twitter.com/UXMeL6GViJ