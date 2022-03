"Es hat den Anschein, dass da ein weiterer Engel auf dem Weg ist" - mit diesen Worten und einem unverkennbaren Babybauch-Foto hat der britische Schauspieler Michael Sheen (53) via Twitter enthüllt, dass seine Freundin Anna Lundberg (27) wieder schwanger ist.

…..it appears there may be another on the way! #AngelDelight pic.twitter.com/N15x2ujYGs