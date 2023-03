Der TV- und Theater-Schauspieler Robert Gallinowski ist tot. Er verstarb übereinstimmenden Medienberichten zufolge überraschend im Alter von nur 53 Jahren. Als erstes hatte die "Süddeutsche Zeitung" vom Ableben des Darstellers berichtet, demnach wurde die traurige Meldung von Gallinowskis Agentin bestätigt. Über die Todesumstände ist nichts bekannt.

Der kernige Gallinowski war ein gern gebuchter Schauspieler für diverse Krimi-Reihen. Immer wieder übernahm er Rollen in der beliebten "Tatort"-Reihe, zuletzt etwa 2020 in "Tatort - Das fleißige Lieschen". Auch in den "SOKO"-Formaten tauchte er immer wieder auf, in den zusammenhängenden Serien "Der Dicke" und "Die Kanzlei" hatte er eine wiederkehrende Rolle. Seinen ersten größeren TV-Auftritt legte er 1993 in "Polizeiruf 110 - Tod im Kraftwerk" hin.

Diverse Nebentätigkeiten

Neben TV-Krimis machte sich Gallinowski vor allem als Theater-Schauspieler einen Namen. Wenn er nicht auf der Bühne oder vor der Kamera stand, malte der gebürtige Aachener, verfasste Gedichte und war zudem als Synchron- und Hörspielsprecher tätig. Bis 2016 war er mit seiner Schauspielkollegin Dagmar Manzel verheiratet.