Bei einem tragischen Autounfall in Brasilien verunglückten drei junge Frauen. Eine Frau verstarb an ihren Verletzungen, eine musste notoperiert werden und die dritte erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Nach Berichten der New York Post ereignete sich in der brasilianischen Stadt São Paulo am vergangenen Sonntagmorgen ein schreckliches Unglück mit Todesfolgen.

Model-Zwillinge verunglücken mit dem Auto

Die brasilianische Influencerin Lara Cleaver Afonso kam auf tragische Weise ums Leben, nachdem sich ihr Auto in einer Kurve überschlug und sie aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.

Die 26-jährige Fahrerin war gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Dara Cleaver Afonso und ihrer Cousine Vitoria Molina Leite da Silva auf dem Rückweg von einem Fotoshooting in ihre Heimatstadt Olimpia.

Nur eine Zwillings-Schwester überlebt das Unglück

Die eintreffenden Rettungskräfte stellten bei Lara zahlreiche Verletzungen fest, von denen mindestens eine lebensgefährlich war. Trotz aller Bemühungen sie zu retten, verstarb sie im Krankenhaus an einem Herzstillstand.

Ihre Zwillingsschwester Dara musste sich einer Notoperation unterziehen. Ihr Zustand ist inzwischen stabil. Sie steht aber noch unter ärztlicher Beobachtung.

Die Cousine der Zwillinge erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen bei dem schrecklichen Unfall und konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Behörden untersuchen derzeit noch den tragischen Unfall. Sie gehen aber davon aus, dass die Fahrerin Lara Cleaver Afonso am Steuer eingeschlafen ist.

Die Zwillingsschwestern Lara und Dara Cleaver Afonso waren erfolgreiche Influencerinnen mit über 13.000 Abonnenten auf Instagram.