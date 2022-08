Freudige Nachrichten von Florian Weiss: Der "Volle Kanne"-Moderator hat geheiratet und wird noch in diesem Jahr Vater. Weiss und seine Frau Caroline feierten eine romantische Hochzeit am See.

Florian Weiss (45) hat geheiratet und erwartet mit seiner Frau Caroline ein Kind. Das hat der "Volle Kanne"-Moderator dem "Bunte"-Magazin verraten. Demnach fand die Hochzeit im engsten Familienkreis bereits Mitte Juli in Herrsching am Ammersee statt. Für das Paar sei "klar" gewesen, an einem bayerischen See zu heiraten, "da unsere Familien aus Ulm und Regensburg stammen", erzählt der 45-Jährige. Weiss schwärmt von dem "traumhaften Tag mit 28 Grad und nur Sonne". Gekrönt wird die Liebe von Florian Weiss und seiner Frau Caroline nun mit einem gemeinsamen Kind. Schon im Dezember soll das Baby laut "Bunte" zur Welt kommen. "Ich bin jetzt absolut im Alter, um selbst eine Familie zu gründen, und Caro war gleich einverstanden", sagt Weiss. Zweite Ehe für Florian Weiss Für Florian Weiss ist es die zweite Ehe: Von 2014 bis 2016 war er mit der Radiomoderatorin Kristina Hartmann (*1988) verheiratet. Der 45-Jährige gehört seit Januar 2021 zu den Hauptmoderatoren der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Zuvor präsentierte er unter anderem von 2015 bis 2021 als Vertretung das Magazin "Leute heute".