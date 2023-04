Schauspielerin Muriel Baumeister hat in einem "Bunte"-Interview ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bereits seit einem Jahr kämpft sie dagegen an.

Schauspielerin Muriel Baumeister (51) ist an Brustkrebs erkrankt. Das hat die 51-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" öffentlich gemacht. Baumeister erklärte, sie sei "absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten".

Sie habe "eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP - und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht", so die Schauspielerin, die hinzufügte: "Und vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde."

Seit den 90er Jahren ein TV-Star

Baumeister ist seit den 90er Jahren im TV zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Familienserie "Ein Haus in der Toscana" (1990-1994), die ZDF-Serie "Der Landarzt" oder die ARD-Krimiserie "Einsatz Hamburg Süd". Sie spielte zudem eine der Hauptrollen in der Fernsehserie "Bis in die Spitzen" und hatte zahlreiche Auftritte in bekannten Formaten wie "Derrick", "Tatort" oder "Polizeiruf 110".