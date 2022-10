21 Jahre sind Pierce Brosnan und seine Frau Keely Shaye Smith bereits verheiratet. Auf dem roten Teppich der "Black Adam"-Premiere turtelten die beiden noch immer wie frisch verliebt.

Pierce Brosnan (69) und seine Frau Keely Shaye Smith (59) haben bei der Premiere zu seinem neuen Film einen verliebten Pärchen-Auftritt hingelegt.

In New York City betraten die zwei den roten Teppich zur "Black Adam"-Vorführung händchenhaltend. Beim anschließenden Posieren ließ der Schauspieler seine Hände auch nicht von seiner Frau.

Grinsend im Partnerlook

Für die Fotos stellte er sich etwas schräg hinter seine Frau, vergrub sein Gesicht in ihren Haaren, berührte sie lächelnd am Arm und an der Hüfte, während sie den Kopf schräg legte und freundlich in die Kamera grinste. Das Paar, das mittlerweile 21 Jahre verheiratet ist, trug dabei auch noch Partnerlook: samtene Blazer, er in Nachtblau, sie in Schwarz.

In dem neuen Film spielt Pierce die Figur Kent Nelson, der als Doctor Fate zusammen mit einer Gruppe Superhelden den titelgebenden Charakter Black Adam, gespielt von Dwayne "The Rock" Johnson (50), stoppen will.