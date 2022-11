Elon Musk hat mal wieder für Aufsehen gesorgt. Der Tesla-Chef veröffentlichte auf Twitter ein Foto seines Nachttisches. Darauf zu sehen sind unter anderem: zwei Waffen, vier leere Diät-Coca-Cola-Dosen, eine Wasserflasche und eine Holzkiste. Das Bild betitelte er mit den Worten: "Mein Nachttisch." Danach kommentierte er seinen Post noch mit: "Für die fehlenden Untersetzer habe ich keine Entschuldigung."

Der private Schnappschuss löste bei einigen Usern Verwunderung aus - aber auch Spott. Denn es dauerte nicht lange, bis eine Welle von "Mein Nachttisch"-Memes folgte.

"Mein Nachttisch. Es gibt keine Entschuldigung für meinen Mangel an Untersetzern", schrieb etwa eine Nutzerin zu einem Foto, das ein Packung Eierpunsch auf einem Nachtkästchen zeigt. Ein anderer User veröffentlichte ein Bild, auf dem ein Maschinengewehr zusammen mit anderen Waffen und einem Rosenkranz auf dem Nachttisch liegen. Andere zeigen ein altes Buch und eine Waffe. Eine Melone darf auch nicht fehlen. Oreo-Kekse, ein Lama-Kuscheltier und Getränkedosen sind ebenfalls unter den Tweets zu finden. Manche Nutzer photoshoppten das Bild von Musk - einer fügte zum Beispiel eine Penispumpe hinzu: "Das ist aber ein wenig zu persönlich und gar nicht jugendfrei, oder?"

My bedside table. There is no excuse for my lack of coasters. pic.twitter.com/1bkxzjJI2p