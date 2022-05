ESC-Ikone Nicole (57) hat sich wohl mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor war ein Bandmitglied bereits erkrankt. Das gab die Schlagersängerin am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account bekannt. "Gestern Abend erreichte mich die Nachricht, dass ein für die Konzerte unersetzbares Bandmitglied schwerst an Corona erkrankt ist", beginnt sie ihren Post. "Nachdem ich heute Morgen ebenfalls mit Symptomen aufgewacht bin, habe ich einen Schnelltest machen lassen. Ergebnis positiv", so Nicole weiter. Das Ergebnis vom PCR Test erhalte sie am Donnerstag.

Nicht nur Konzerte verschoben

In jedem Fall wurden die für Freitag und Samstag anstehenden Konzerte verschoben. "Die neuen Termine werden vom Veranstalter schnellstmöglich mitgeteilt", wendet sie sich an ihre Followerinnen und Follower.

Doch die Absage betrifft wohl nicht nur die Konzerte, denn die in Saarbrücken geborene Künstlerin schreibt weiter: "Sollte mein PCR Test positiv sein, darf ich am Sonntag [15. Mai, Red.] nicht im 'Fernsehgarten' auftreten, was mich unendlich traurig macht, denn ich hatte mich besonders auf diesen Auftritt gefreut", so Nicole über die beliebte ZDF-Sendung, die diesmal auf den Tag nach dem ESC-Finale (14. Mai) in Turin fällt. "Ich halte euch auf dem Laufenden...", schließt die Sängerin ihren Post.

Nicoles Karriere ist eng mit dem europäischen Musikwettbewerb verknüpft. Im Alter von nur 17 Jahren gewann sie als Interpretin des Liedes "Ein bißchen Frieden" den Eurovision Song Contest 1982 (damals noch Grand Prix) und errang damit den ersten Sieg für Deutschland bei diesem Wettbewerb.