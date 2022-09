Schauspielerin Rachel Bilson ist nicht länger Single. Das gab sie nun in einem Podcast bekannt. Wer der Glückliche ist, verriet sie nicht.

Rachel Bilson (41) ist wieder in einer Beziehung. Das gab die Schauspielerin im "Call Her Daddy"-Podcast mit Gastgeberin Alex Cooper (28) bekannt. "Bist du momentan Single?", lautete eine Frage an die 41-Jährige, die sie mit "Nein, bin ich nicht" beantwortete. Die "O.C., California"-Darstellerin verriet die Identität ihres neuen Freundes nicht.

Bilson erwähnte zudem, dass ihre Partner einer Art "Schema" entsprechen würden: "Ich habe einige Schauspieler gedatet und ich denke, dass manche von ihnen, nicht alle, selbstbezogene Tendenzen haben." Ausgenommen ihrem Ex-Partner Hayden Christensen (41), mit dem sie Tochter Briar (7) hat, wie sie betonte.

Datet Rachel Bilson nur Hollywood-Stars?

Bilson sei bereit dazu, auch Menschen abseits des Hollywood-Zirkus' kennenzulernen. "Ich sage mir immer: 'Nie wieder' und dann bin ich natürlich in einem neuen Projekt, [mit] neuen Menschen", lachte sie. "Egal an welchem Arbeitsplatz, man ist umgeben von Menschen. Man ist jeden Tag von ihnen zusammen und man trifft auf unterschiedliche Persönlichkeiten und manchmal ist da diese Chemie mit jemandem."

Zuletzt war Bilson mit Komiker Bill Hader (44) liiert. Die beiden waren rund sieben Monate ein Paar, bevor sie ihre Beziehung vor zwei Jahren beendeten.