Liliana Matthäus schwebt im Mutterglück. Im Februar kam ihre kleine Tochter Virginia Gigi White zur Welt. Für das Model "gibt es nichts Wichtigeres mehr".

Liliana Matthäus (34) ist seit dem 11. Februar 2022 Mutter einer kleinen Tochter. Virginia Gigi White ist der ganze Stolz des Models. "Du kennst deine Fähigkeit zu lieben einfach nicht, bis du deine Kinder triffst", erklärt sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Schon immer habe sie ihre Familie an die erste Stelle gesetzt. "Jetzt aber, mit meiner Tochter gibt es nichts Wichtigeres mehr auf der Welt."

Die kleine Virginia Gigi White sei ihr "Ein und Alles", deshalb wolle Matthäus "einfach immer für sie da sein". Die 34-Jährige wolle nachts aufstehen und die Kleine füttern, sie in den Schlaf singen und "da sein, wenn sie aufwacht und mich anlächelt", so die Influencerin.

Virginia Gigi White wächst dreisprachig auf

Aufwachsen wird der Spross in München. "Hier bin ich aufgewachsen, habe mein Abitur gemacht, hier lebt meine Familie. Es ist meine Heimat - und jetzt auch Gigis." Allerdings plant Matthäus einen Umzug nach Mailand, um dort ihren Masterabschluss zu machen. Während die 34-Jährige mit ihrer Tochter Deutsch spricht, unterhält sich die Mutter des Models auf Russisch, ihr Freund und die Nanny auf Englisch mit der Kleinen. Der Vater des Kindes ist ein Tech-Unternehmer aus den USA.

Natürlich hat sich das Leben des Models auch verändert. Die Ex-Frau von Lothar Matthäus (61) sei häuslicher und würde "viel Zeit zu Hause mit meinem Kind" verbringen. Eine gute Organisation ist dabei unumgänglich, "weil jetzt alles 10-mal länger dauert".

Liliana Matthäus war zwei Jahre mit Lothar Matthäus verheiratet. Die beiden lernten sich im Jahr 2007 kennen, als die gebürtige Ukrainerin im Alter von 19 Jahren noch zur Schule ging. Das Paar heiratete am 1. Januar 2009 in Las Vegas, am 2. Februar 2011 folgte die Scheidung.