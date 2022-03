Der russische Opernstar Anna Netrebko zieht sich bis auf Weiteres zurück. Die Sängerin wird in den kommenden Wochen offenbar keinerlei Konzerte geben.

Anna Netrebko (50) sagt offenbar alle anstehenden Auftritte für die kommenden Wochen ab. Geplant waren unter anderem Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg, in der Mailänder Scala und im Opernhaus Zürich. Vorerst wolle Netrebko sich "aus dem Konzertleben zurückziehen", wie die russische Opernsängerin unter anderem laut NDR in einem Statement erklärt.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, mich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen", heißt es demnach darin. Für sie sei es "nicht die richtige Zeit", um "aufzutreten und zu musizieren". Netrebko hoffe, dass ihr Publikum diese Entscheidung verstehen könne. Der eigentlich für den 2. März geplante Abend mit ihrem Ehemann, Yusif Eyvazov (44), in Hamburg werde laut des Berichts auf den 7. September 2022 verschoben.

Bayerische Staatsoper annulliert Engagement

"Aufgrund des schrecklichen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und einer fehlenden ausreichenden Distanzierung von Valery Gergijev u Anna Netrebko wird die Bayerische Staatsoper die bestehenden Engagements annullieren", hatte Serge Dorny (60), Leiter des Hauses, unterdessen bei Twitter mitgeteilt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (63) hatte Valery Gergiev (68) zuvor als Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker entlassen.

Aufgrund des schrecklichen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und einer fehlenden ausreichenden Distanzierung von Valery Gergijev u Anna Netrebko wird die Bayerische Staatsoper die bestehenden Engagements annullieren. #Ukraine — Serge Dorny (@DornySerge) March 1, 2022

Netrebko stand in der Vergangenheit immer wieder wegen ihrer Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin (69) in der Kritik. Kürzlich hatte sie bei Instagram erklärt, dass sie sich ein Ende des Krieges wünsche. "Ich möchte allerdings anführen, dass es nicht richtig ist, Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen". Ähnlich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen sei Netrebko "keine politische Person".

Nach Bekanntwerden ihres Rückzugs meldete sich Netrebko am 1. März noch einmal bei Instagram und wählte deutlichere Worte. "Wie ich bereits gesagt habe, stelle ich mich gegen diesen sinnlosen Angriffskrieg", schreibt die Sängerin. Sie ersuche Russland, "diesen Krieg jetzt sofort zu beenden, um uns alle zu retten. Wir brauchen jetzt Frieden."