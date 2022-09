Trauer um Lars Vogt (1970-2022): Der deutsche Pianist und Dirigent ist am Montag, 5. September, im Alter von 51 Jahren gestorben. Das hat seine Agentur Askonas Holt via Twitter bekannt gegeben. Demnach sei der Musiker am "Nachmittag friedlich zu Hause, umgeben von seiner Familie" gestorben, "nachdem er gegen Krebs gekämpft hatte".

It is with great sadness that we announce the death of German pianist and conductor Lars Vogt.



Lars died peacefully at home this afternoon surrounded by family after battling cancer. He was 51. A tribute will follow shortly. @lars_vogt pic.twitter.com/1ivZq1Nnu9