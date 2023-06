© Sakura/WENN.com



...Sängerin Janelle Monae liebt ebenfalls jeden, den sie lieben will. 2018 hatte sie in einem 'Rolling Stone'-Interview verraten: "Ich betrachte mich selbst als einen free ass motherf*cker" – ein Ausdruck, der so schön ist, dass man ihn unmöglich angemessen übersetzen kann. Bereits...