Bei diesen Promi-Paaren ist sie größer als er

"All of me loves all of you" singt John Legend (43) in einem seiner Hits. Damit sind wohl auch die paar Zentimeter mehr, die seine Frau Chrissy Teigen (36) misst, gemeint. Seit der Hochzeit 2013 hat das Paar schöne, aber auch traurige Momente, wie den Verlust des ungeborenen Sohnes, erlebt.