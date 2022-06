© imago/Runway Manhattan



Für ihre Fans kam es überraschend, Freunde und Familie wussten es offenbar schon eine Weile: "Marc und ich sind schon sehr lange getrennt und unsere Kinder wissen es, unsere Familien wissen es, unsere Freunde wissen es", erklärte Busy Philipps in ihrem Podcasts "Busy Philipps is doing her best".