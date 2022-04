Darum ist Linda de Mol nicht mehr im TV zu sehen

© picture alliance / ANP | Koen van Weel



In großen TV-Shows herum ist Linda de Mol heute nicht mehr zu sehen. Auch wichtige Gala-Events und Preisverleihungen gehen oftmals ohne die Showmasterin einher. Dennoch bleibt die beliebte Moderatorin nicht tatenlos. Mit ihrer Rolle in der familieneigenen Produktionsfirma oder als Chefredakteuerin in der Verlagsbranche häuft sie weiter ein mächtiges Vermögen an, von dem es sich mehr als gut leben lässt. Allerdings hat die TV-Ikone nach dem Missbrauchs-Skandal ihres Ex-Partners ihre Arbeit Anfang des Jahres niedergelegt. Ende März 2022 wurde bekannt gegeben, dass sie wieder mit der Produktion an einer holländischen TV-Serie begonnen hat, bei der sie die Hauptrolle spielen wird.