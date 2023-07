© Tony DiMaio/startraksphoto.com



Tatum O’Neal (59) ist froh, dass sie noch am Leben ist. In einem Interview, dass die Schauspielerin ('Taxi Driver') dem ‘People’-Magazin gab, sprach sie über ihren beinahe tödlichen Schlaganfall, denn sie 2020 nach einer Überdosis erlitt. "Ich wäre fast gestorben", sagte Tatum, die 1973 als Zehnjährige für ihre Rolle in ‘Paper Moon mit dem Oscar ausgezeichnet und so zur jüngsten Oscar-Preisträgerin aller Zeiten wurde.