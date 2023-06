© Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images



'Orange Is The New Black'-Star Taylor Schilling postete 2020 ein Bild von ihrer Partnerin und schrieb dazu: "Ich hatte sehr ernste Beziehungen mit vielen Menschen. Es gibt keinen Teil von mir, der in eine Schublade gesteckt werden kann. Das ist zu reduzierend." Taylor würde sich also am ehesten als pansexuell beschreiben.