Diagnose Diabetes: Diese Stars sind zuckerkrank

© Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / Getty Images



Als Model trat Lila Grace Moss bereits vor einigen Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter Kate Moss. Im Oktober 2021 schritt sie in Mailand für Versace über den Laufsteg - inklusive Insulinpumpe am Oberschenkel. Moss hat Diabetes-Typ 1 und spricht immer wieder offen über die Krankheit.