Die beliebtesten Reiseziele: So verbringen die Stars ihren Urlaub

© Kathy Hutchins/Shutterstock.com



Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Dwayne Johnson urlaubt am liebsten in der Natur. In seiner Freizeit zieht er sich mit seiner Familie gerne auf seine eigene Farm in Charlottesville in Virginia zurück. Dort kann er auch ungestört einem seiner liebsten Hobbys - dem Angeln - nachgehen.