Brooke Shields und Michael Jackson trafen sich viele Male über Jahre. Beide sprachen immer wieder in den höchsten Tönen voneinander. Auf Jacksons Trauerfeier 2009 hielt Shields eine Rede über den verstorbenen Popstar und erinnerte sich unter anderem mit den Worten: "Both of us needed to be adults very early, but when we were together, we were two little kids having fun".