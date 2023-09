© imago images/Cinema Publishers Collection



Schauspieler Alan Rickman war als Professor Severus Snape in den „Harry Potter“-Filmen ein vermeintlicher Antagonist der Hauptfigur Harry Potter. Neben seinen zahlreichen Theater- und Filmrollen war Rickman auch als Synchronsprecher und Regisseur tätig. Der Snape-Darsteller starb 2016 im Alter von 69 Jahren an einem Tumor in der Bauchspeicheldrüse.