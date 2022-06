© imago images/Future Image



Ende Mai gab Luna Schweiger ihre Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt in der "Bild am Sonntag" bekannt. Bei einem Event in Bonn haben die Schauspielerin und der Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt kurz darauf ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert.