Diese Promis haben 2022 eine neue Liebe gefunden

Sky du Mont hat eine neue Frau an seiner Seite. Wie der Schauspieler in der "Bild"-Zeitung bestätigt, hat er sich von seiner alten Liebe getrennt. "Das war nichts Ernstes. Wir haben zusammengearbeitet." Weiter verrät er im Juli: "Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!"