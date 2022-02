Diese Promis sind 2022 schon verstorben

© /ImageCollect



Ronnie Spector, Sängerin der US-Band The Ronettes, ist am 12. Januar im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Zusammen mit ihrer Schwester und Cousine bildete sie das Trio, das Hits wie "Be My Baby" feierte und 2007 in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde.