Diese Promis waren ein Paar, bevor sie berühmt wurden

Überraschendes Duo: Bevor Sofía Vergara als Gloria in "Modern Family" weltweit bekannt wurde, kannte man sie als "Ex-Freundin von Enrique Iglesias". Der Sänger und die heute bestbezahlte Schauspielerin der Welt sollen angeblich in den 90er Jahren in einer Beziehung gewesen sein.