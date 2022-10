Diese Stars gehen offen mit ihren Krankheiten um

© DFree/Shutterstock.com



Justin Biebers "Justice World Tour" war in vollem Gange, als der Star im Juni 2022 plötzlich Auftritte canceln musste. In einem Instagram-Video teilte er seinen Fans mit, was los war. Bei dem Sänger wurde das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert, wodurch sein halbes Gesicht gelähmt war.