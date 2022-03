© FS/AdMedia/ImageCollect / imago/Colorsport



Diese Stars waren vor ihrem Durchbruch erfolgreiche Athleten

Bevor Caitlyn Jenner neben Kim Kardashian und Co. in der Realityshow "Keeping up with the Kardashians" zu sehen war, war sie erfolgreiche Olympionikin. Bei den Spielen 1976 in Montreal holte Jenner, damals noch in der Männerkategorie, Gold im Zehnkampf. Auch diese Stars waren erfolgreiche Athleten.