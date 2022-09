Diese Todesfälle haben uns 2022 schon erschüttert

© imago/PanoramiC



Die französischen TV-Stars und Zwillingsbrüder Grichka und Igor Bogdanoff sind mit 72 Jahren an Covid-19 gestorben. Nachdem Grichka am 28. Dezember 2021 gestorben ist, erlag sein Bruder der Krankheit am 3. Januar 2022 in einem französischen Krankhaus.